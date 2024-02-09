الجمعة 09 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مظاهرات في الأردن بسبب الجسر البري الممتد من الإمارات لتل أبيب

الجسر البري لنقل
الجسر البري لنقل البضائع لدولة الاحتلال

 أغلق الأمن الأردني، منذ قليل، طرقًا عدة مؤدية إلى جسر الشيخ حسين، لمنع المشاركين في تظاهرة ضد الجسر البري لنقل البضائع لدولة الاحتلال من الوصول للمنطقة.

 

 الطريق البري تم تنفيذه بعد تضرر الاحتلال الإسرائيلي من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وعدم قدرته على تلقي الشاحنات التي تنقل لهم المساعدات العسكرية والداعمة في حربهم على غزة، ويمتد من الإمارات إلى تل أبيب، ويمر عبر السعودية والأردن وصولًا إلى ميناء حيفا. 

 

 وتتم عمليات تسيير الشاحنات من ميناء دبي إلى ميناء تل أبيب في حيفا في إسرائيل عن طريق شركتي شحن، "تراكنت" الإسرائيلية و"بيورترانز" الإماراتية.

 

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