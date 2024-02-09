مصرع مواطن وإصابة 16 في انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب 16 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، تم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة بجوار كوبري جرزا، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 16آخرين وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 6 عمال بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة - أسيوط الغربي باتجاه مدينة دمو أثناء توجههم للعمل في إحدى الوحدات السكنية ، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغ من عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة -أسيوط الغربي باتجاه مدينة دمو بدائرة القسم ، ووجود مصابين.

انتقلت اجهزة الامن وتم الدفع بـ 4سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وأسفر ذلك عن وقوع الحادث ونتج عنه إصابة 6أشخاص وهم " محمد .ر 49 سنه " سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " ربيع .ط 21 سنه " عامل مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم ، " خالد . س . ع 33 سنه " عامل مصاب بكسر في الكتف الأيمن" توبه .ح 31 سنه عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، " عز الدين . 43سنه " عامل مصاب بكدمات وتجمع دموي بالوجه ، " حاتم . ج 28سنه عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

تم نقل، المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج ، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.