حنان نصر رئيس المسابقة: نأمل في اختيار فتاة عربية مثالية

انطلقت اليوم فاعليات المؤتمر الصحفي لمسابقة ملكة جمال العرب وأوروبا بالقاهرة بعد وصول 14 ملكة يمثلن 14 دولة عربية و6 ملكات من أوروبا للتتويج بمصر في معسكر تدريبي مغلق بكل عام وذلك تحت رعاية مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربي وأوروبا برئاسة الدكتورة حنان نصر ونائب رئيس المسابقة سعاد السعدي والنائب الإعلامية حنان حسين.

بدء المؤتمر بالسلام الوطني يعقبه تعريف كل ملكة بنفسها وعمرها وتعريف مبسط عنها.

من جانبها قالت الدكتورة حنان نصر أن المسابقة تحمل لواء اختيار فتاة عربية مثالية تعيش في أجواء عربيه تحافظ على شرقيتها وعاداتها وتقاليدها لا تخرج عنها.

وعن فعاليات المسابقة أضافت حنان نصر أن هناك برنامج سياحي لزيارة الأهرامات والمتحف وأيضًا سيقام مسابقة الطبخ العالمية بنايل لاونج المنيل، والشيف هالة فهمي ستكون عضو تحكيم مسابقة الطبخ بجانب الشيف الجزائرية زهيدة بوبراطي سفيرة الحلويات بالجزائر وأيضًا تقام مسابقات رياضية وخيول بمزرعة بيت زينة ومطاعم بيت الحمام والمركبة العائمه sai.

وأوضحت حنان نصر أن ياسمين محمود ملكة جمال العرب للإنسانية هي من ستتوج الملكات على أرض مصر وأن لجنة التحكيم تضم باقة من أطباء التجميل والجمال والصحة النفسية لأوروبا سيدة الأعمال اللبنانية رنا الحسن رئيس لجنة تحكيم أوروبا وخبيرة التجميل البلجيكية كيان هبة والإعلامي اللبناني زكريا الفحام .

وبالنسبة للعالم العربي منهم أخصائي التجميل الأردني هشام نوافله والدكتور محمد عرابي طبيب التجميل من سوريا ويقيم بدبي ورامونا يونس إخصائية وسفيرة التجميل للبيئة الطبيعية والدكتور عمر رشاد من مصر إخصائي جراحات التجميل ومن السعودية ايلما عرب خبيرة تجميل المرأة العصرية ومقدم الحفل البلوجر العراقية غفران نور الدين وبحضور البلوجر العراقية يقين سمير.

وبمشاركة بيوت الأزياء القطرية براند روكوكو والإماراتية مصممة الأزياء أمل السعيدي ومن مصر براند نورهان بودي ومن الجزائر مصممة أزياء اللبس التقليدي والعصري مني لحسن.

وعن المشاركات ريهام الخطيب من مصر، ومن الجزائر أمل ماريه بودوايه بالإضافة إلى مهرة فرجاني ليبيا وخلود القاسمي من تونس ودعاء عاطف لبنان، آية النعيمي من العراق، فادية شادي فلسطين وسارة ياسر من الأردن وسامية العطوش من المغرب، وراما شدوح من سوريا وهنادي فضل الله سودان وهبة الله الكعيني.

ومن أوروبا ستشارك من تركيا مريم زعيتر لبنانية، وبشرى دحلب من الجزائر، ومن فرنسا الجزائرية ايميليا بوجورا والتونسية أمنة بنت كمال ومن بلجيكا المغربية شيما حانونتي وإكرام شرجي.