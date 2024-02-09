تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة وإصابة قائدها بجروح بالغة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن طائرة خفيفة تحطمت في مطار مجدو في وسط البلاد، وإصابة قائدها بجروح بالغة.

وحسب سبوتنيك، ذكر الموقع الإلكتروني 0404، اليوم الجمعة، أن طائرة "شراعية" خفيفة تحطمت في مطار مجدو وسط إسرائيل، وإصابة مواطن يبلغ من العمر 50 عاما، يعتقد أنه قائدها، بجروح بالغة.

فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تحطم الطائرة.

وفي الرابع من أبريل الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها في مدينة نتانيا، حيث أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بمقتل طيار إسرائيلي في حادثة تحطم طائرة مروحية في مدينة نتانيا الإسرائيلية، حيث سقطت المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة كريات هشارون الواقعة ضمن نطاق مدينة نتانيا.