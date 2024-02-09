الجمعة 09 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تحطم طائرة إسرائيلية خفيفة وإصابة قائدها بجروح بالغة

بوابة الوفد الإلكترونية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن طائرة خفيفة تحطمت في مطار مجدو في وسط البلاد، وإصابة قائدها بجروح بالغة.

وحسب سبوتنيك، ذكر الموقع الإلكتروني 0404، اليوم الجمعة، أن طائرة "شراعية" خفيفة تحطمت في مطار مجدو وسط إسرائيل، وإصابة مواطن يبلغ من العمر 50 عاما، يعتقد أنه قائدها، بجروح بالغة.

فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في واقعة تحطم الطائرة.

وفي الرابع من أبريل الماضي، أعلنت السلطات الإسرائيلية سقوط مروحية إسرائيلية ومقتل قائدها في مدينة نتانيا، حيث أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، بمقتل طيار إسرائيلي في حادثة تحطم طائرة مروحية في مدينة نتانيا الإسرائيلية، حيث سقطت المروحية في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة كريات هشارون الواقعة ضمن نطاق مدينة نتانيا.

مواد متعلقة

أهالي المحتجزين الإسرائيليين يطلبون الاجتماع مع نتنياهو وكابينت الحرب

الزبادي اليوناني يخلصك من الكرش

الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان

فوائد الكتابة اليدوية على صحة الدماغ

سر خطير ومحرج لعائلة وزيرة الخارجية الألمانية تكشفه وسائل إعلام

كيفية تقلل خطر انتشار السرطان

ضرورة تناول 6 فواكه جافة ومكسرات في الصباح

صحة غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات خلال 24 ساعة
الجريدة الورقية