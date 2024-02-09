صفارات إنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة

انطلقت صفارات الإنذار في شمال فلسطين المحتلة، في مناطق عدة: افن مناحيم، ادميت، إيلون،زرعيت، حنيتا، يعرا، عرب العرامشة، شوميرا، شتولا، نطوعه وفسوطه بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة.

وصباح اليوم الجمعة، ذكرت قناة إسرائيلية، أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة خليج حيفا دون تفعيل صفارات الإنذار.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إنه سمع دوي انفجار قوي في مدينة حيفا، وتم إطلاق صاروخ من منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الإسرائيلية لاعتراض الجسم الجوي المشبوه.

وأوضحت بدورها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن منظومة "القبة الحديدية" نجحت في اعتراض جسم مشبوه يعتقد أنه طائرة مسيرة فوق خليج حيفا، دون وقوع إصابات تذكر.

ومن جانبه، أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا فوق المجال البحري في منطقة حيفا، فيما لم يتم تفعيل الإنذارات بحسب السياسة المتبعة.