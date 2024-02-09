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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لودي :" استحق لقب الأفضل .. وسعيد بمشاركتي في كأس الرياض "

رينان لودي
رينان لودي

علق البرازيلي رينان لودي المنضم حديثًا لصفوف الهلال السعودي على مشاركته الثانية مع الزعيم وتتويجه بلقب كأس موسم الرياض .

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وقال لودي في تصريحات عقب مباراة كأس موسم الرياض : “  الفوز بأول لقب مع الزعيم  غاية في الأهمية قبل استئناف الدوري وعلينا الأستمرار في تقديم عروض قوية من أجل إسعاد الجماهير”

وأتم حديثه قائلاً : “ سعيد بمشاركتي في المباراة وأستحق لقب الأفضل في المباراة ”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال توج بكأس موسم الرياض بعد الفوز على غريمه التلقيدي نادي النصر بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المملكة آرينا في ختام منافسات البطولة.

والجدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع رينان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتلتيكو مدريد.

 

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