لودي :" استحق لقب الأفضل .. وسعيد بمشاركتي في كأس الرياض "
علق البرازيلي رينان لودي المنضم حديثًا لصفوف الهلال السعودي على مشاركته الثانية مع الزعيم وتتويجه بلقب كأس موسم الرياض .
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وقال لودي في تصريحات عقب مباراة كأس موسم الرياض : “ الفوز بأول لقب مع الزعيم غاية في الأهمية قبل استئناف الدوري وعلينا الأستمرار في تقديم عروض قوية من أجل إسعاد الجماهير”
وأتم حديثه قائلاً : “ سعيد بمشاركتي في المباراة وأستحق لقب الأفضل في المباراة ”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال توج بكأس موسم الرياض بعد الفوز على غريمه التلقيدي نادي النصر بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المملكة آرينا في ختام منافسات البطولة.
والجدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع رينان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أتلتيكو مدريد.