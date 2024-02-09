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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

السيستم.. حصيلة إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض

فيلم السيستم
فيلم السيستم

بلغت إيرادات فيلم "السيستم" للنجم أحمد الفيشاوي، في شباك التذاكر أمس، الخميس، 107 آلاف جنيه، ضمن الأعمال المنافسة في موسم منتصف العام.

تفاصيل فيلم السيستم

الفيلم تدور أحداثه حول شخص لديه فوبيا من الستات الجميلات ويتعرف بالصدفة علي رجل آخر يساعده علي التخلص من هذه الفوبيا.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.

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