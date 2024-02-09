بالإنفوجراف.. ننشر حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 72 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 3 حتى 9 فبراير الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 3 فبراير*

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل الأحد الموافق 4/2/2024، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية، مشيرًا الي أن الأسبوع الـ26 من دورات سقارة سيشهد أيضًا تنظيم 4 دورات أخرى دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ودورة تطوير وحدات تكافؤ الفرص، ودورة كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، فضلاً عن استمرار دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 164 متدرباً .

*الأحد 4 فبراير*

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ 22 في 27 يناير الماضي وحتي 3 فبراير الجاري، حيث نجحت الدولة في استرداد حوالي 400 ألف متر مربع بعد إزالة 2226 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 533 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1467 فدان.

*الاثنين 5 فبراير*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يناير 2024، لتلبية شكاوى المواطنين، والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين عن أداء الإدارة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية، وأكد التقرير تلقى المبادرة منذ انطلاقها في 2018 وحتى الآن 781 ألفاً و842 رسالة، منها 126 ألفاً و 674 شكوى، حيث تم حل حوالي 123 ألفاً و821 شكاوى بنسبة 97,7%، وجارى العمل علي حل 2853 شكوي، كما تلقت المبادرة خلال شهر يناير الماضي حوالى 17 ألف و 328 رسالة ، منها 2111 شكوي تم حل 1711 منها بنسبة 80 %، وجارى حل 400 شكوى.

كما استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الملفات الخدمية والمشروعات التنموية، وفي بداية الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديدة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مقر العاصمة الإدارية للمحافظة ( مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة والذي سيضم كافة المقرات الفرعية المصالح والأجهزة الحكومية بما يساهم في التيسير والتسهيل علي المواطنين في الحصول علي الخدمات).

*الثلاثاء 6 فبراير*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسة "حياة كريمة" بالوزارة حول موقف استلام وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقري المرحلة الأولى للمبادرة والتي تتضمن (الأسواق ومواقف السيارات ونقاط الإطفاء)، وأعلن وزير التنمية المحلية أنه في إطار جهود الوزارة والمحافظات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم نهوها واستلامها وتأثيثها بإجمالي ١٨٣ مجمعاً من اجمالي ٣٣٢ مجمع جاري استلامها وتأثيثها تباعًا، وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المحلية بقري المرحلة الأولي ( نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف).. فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو ٢٢٨ مشروعاً من إجمالي ٣٥١ مشروعاً، وتم استلام ٢٠٦ مشروع للبدء في اجراءات تشغيلها خلال المرحلة الجارية، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تشغيل ٢٧ موقف سيارات، ١٥ نقطة إطفاء، ٩ أسواق وجاري استكمال إجراءات التشغيل الكامل لباقي المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية على أرض المحافظة، وجهودها في تنفيذ الموجة الـ22 لاسترداد أراضي الدولة، والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بها.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية.

*الأربعاء 7 فبراير*

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

كما التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، لمتابعة تجهيزات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر "WUF12"، خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم.

واحتفلت وزارة التنمية المحلية الأربعاء الموافق 7/2/2024، بإنتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة "إعداد قادة المستقبل" بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية، واستفاد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، كما احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم أيضا بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تضمنها الأسبوع التدريبي السادس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وهى: دورة "المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات" وهي دورة جديدة نفذت لأول مرة بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ودورة "تطوير وحدات تكافؤ الفرص"، ودورة "كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية"، ودورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي" والتي استمرت علي مدار أسبوعين علي التوالي.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفي مُستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.

*الخميس 8 فبراير*

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود السادة المحافظين في تطبيق مبادرة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، موضحًا أن التقرير أشار إلى أن تم اضافة 902 منفذا جديدا للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس ٨ فبراير الحالي، ليصبح إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات 7126 معرضا ومنفذاً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتي التموين والداخلية والمجتمع المدني.

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 276 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي وجه خلاله بقيام مختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولي من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية، بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)؛ لمتابعة التحضيرات اللازمة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.