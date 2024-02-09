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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عادل مش عادل.. إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

فيلم عادل مش عادل
فيلم عادل مش عادل

حقق فيلم "عادل مش عادل" للفنان أحمد الفيشاوي، إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر أمس الخميس، بلغت 3 آلاف و396 جنيها، ضمن الأعمال المنافسة في موسم منتصف العام .

قصة فيلم عادل مش عادل

تدور الأحداث في إطار كوميدي، حول الشاب (عادل الأمين) الذي يعيش متخبطًا في حياته ويعجب بفتاة حقيقتها مخيفة مما يوقعه في متاعب جمة، وذلك في ظل مطاردته من قبل الصحفية (غادة) التي لا تهتم سوى بالحصول على الأخبار المشوقة.

أبطال فيلم عادل مش عادل

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك، والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

يشار إلى أن آخر أعماله فيلم "رهبة"، الذي ُطرح العام الماضي، وتدور أحداثه حول يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

فيلم "رهبة" سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وبطولة أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

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