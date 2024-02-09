

قال عصام سعد محافظ أسيوط إن تم إزالة 414 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية واسترداد 29035 متر مربع و328 فدان منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 22 للازالات وحتى اليوم.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة 316 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 29035 متر مربع وعدد 40 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك دولة بمساحة 328 فدان و22 قيراط و12 سهم بالإضافة إلى إزالة 58 حالة تعدي على أراضي زراعة خاصة بمساحة 8206.29 متر مربع وذلك خلال الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة.

وأشار المحافظ إلى إنه تم أمس إزالة 24 حالة تعدي على أراضي زارعية وأملاك دولة بمركزي الغنايم ومنفلوط حيث تم إزالة 8 حالات تعدي بمركز الغنايم على أراضي أملاك دولة بمساحة 523 متر مربع مباني فضلا عن إزالة 16 حالة تعدي على أراضي زراعية خاصة بمساحة 16 قيراط بركز منفلوط.