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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليلة العيد.. حصيلة إيرادات الفيلم في شباك التذاكر أمس

فيلم ليلة العيد
فيلم ليلة العيد

بلغت إيرادات فيلم "ليلة العيد" للنجمة يسرا، في شباك التذاكر أمس، الخميس، 716 جنيها فقط، وذلك ضمن موسم اجازة منتصف العام.

وكانت ظهرت يسرا، خلال الفيلم بشخصية امرأة ريفية متزوجة من سيد رجب، لكنها تتعرض للضرب منه بعدما أصيب بالشلل.

قصة فيلم ليلة العيد

في إطار درامي، يتناول العمل قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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