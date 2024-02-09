رسالة دكتوراه توصي بتدريس مقررات عن الأساليب الحديثة في الإدارة لطلاب الجامعات

حصل الباحث محمد مجدي حامد علي الدمياطي، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة بنها عن الرسالة المقدمة بعنوان «دور القيادة التحويلية في العلاقة بين عدالة التعاملات والسلوك الإبتكاري: دراسة ميدانية على قطاع الصحة الحكومي بمحافظة الشرقية».

تناولت الدراسة؛ دور القيادة التحويلية في العلاقة بين عدالة التعاملات والسلوك الإبتكاري: دراسة ميدانية على قطاع الصحة الحكومي بمحافظة الشرقية، وتم تطبيق الدراسة على عينة من أفراد الأطقم الطبية «أطباء، تمريض، إداريين» قوامها 384 مفردة من 10 مستشفيات هي: المستشفى العام بالزقازيق و6 مستشفيات مركزية هم: «بلبيس، ومشتول السوق، والقنايات، وديرب نجم، ومنيا القمح، وفاقوس»، و3 تخصصية نوعية هم : «الصدر، والحميات، والرمد» تمثل مستشفيات قطاع الصحة الحكومي بمحافظة الشرقية.

وتسهم الدراسة من خلال رصدها لدور القيادة التحويلية في العلاقة بين عدالة التعاملات والسلوك الابتكاري لدى العاملين بقطاع الصحة الحكومي، في تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات للمسئولين والقيادات الإدارية في قطاع الصحة في إطار علمي يمكن من خلاله إعداد بـرامج ودورات تدريبيـة، لتعزير هذه المفاهيم خاصة، منها: مفهوم عدالة التعاملات بين الرؤساء والمرؤسين لدعم السلوك الابتكاري للعاملين، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العوامل السلبية التي تعمل على انخفاض مستواه، وتعزيز العوامل الإيجابية للارتقاء به داخل بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى تمتع المديرين ورؤساء الأقسام في المستشفيات الحكومية في محافظة الشرقية بسمات وسلوك القيادة التحويلية، مما يدل على إمكانية إجراء عملية تطوير قد تحتاجها المستشفيات من خلال: حماس الرؤساء لإيجاد تصورات مبتكرة لإنجاز المهام بروح الفريق، والثقة في قدرات مرؤسيهم، واستثارة روح المنافسة الخلاقة بينهم.

وبينت نتائج الدراسة أنه رغم إدراك أفراد الأطقم الطبية في المستشفيات لعدالة التعاملات بدرجة مرتفعة، إلا أن المبحوثين من فئة التمريض هم الفئة الأقل تصوراً للقيادة التحويلية، وإدراكاً لعدالة التعاملات وممارسة السلوك الابتكاري، ويرون أن مديريهم ورؤسائهم لا يراعون بدرجة كبيرة مجاملتهم في المناسبات الاجتماعية، ولا يأخذون بعين الاعتبار مطالبهم الشخصية عندما يتخذون قرارات متعلقة بوظائفهم كمرؤسين.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: تدريس مقررات تتناول الأساليب الحديثة في الإدارة مثل «القيادة، والعدالة التنظيمية، وسلوك العمل الابتكاري» بمختلف الكليات والمعاهد، أسوة بمقررات حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أوصت الدراسة بضرورة اهتمام القطاع الصحي الحكومي بتنمية وممارسة السلوك الابتكاري خاصة في المستشفيات، لتقديم خدمة صحية جيدة تنافس مستشفيات القطاع الخاص، وعقد المستشفيات لأنشطة ودورات تثقيفية تركز على نشر: ثقافة القيادة التحويلية، والعدالة التنظيمية، والسلوك الابتكاري بين العاملين بها.

ويأمل الباحث أن يقوم قطاع الموارد البشرية والتنمية المستدامة بوزارة الصحة والسكان بالإشراف على تنفيذ هذه التوصيات، لأنه الجهة الأصيلة المنوط بها التنفيذ طبقا لما هو منشور علي الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على شبكة الانترنت.

ضمت لجنة المناقشة والحكم كل من: الدكتور محمد بكري عبدالعليم أستاذ إدارة الأعمال ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها «مناقشا ورئيسا»، والدكتورة أمل عبد الرحمن السيد أستاذ الموارد البشرية بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة «عضوا»، والدكتورة أماني محمد عامر أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها «مشرفا وعضوا»، والدكتور حمادة فوزي أبوزيد أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها «مشرفا وعضوا».

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