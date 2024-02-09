إبراهيم عبدالله: إستمرار شيكابالا مع الزمالك ضرورة

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يعتزم تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" هناك شبه اتفاق نهائي بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على ضرورة استمرار دور شيكابالا مع الفريق سواء داخل أو خارج الملعب لذلك سيتم تجديد عقده مع القلعة البيضاء".

وأضاف:"شيكابالا لاعب مهم ومحترف ولا يمكن الاستغناء عن خدماته داخل أو خارج الملعب ودوره حيوي مع نادي الزمالك ".