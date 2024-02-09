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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم عبدالله: إستمرار شيكابالا مع الزمالك ضرورة

شيكابالا لاعب الزمالك
شيكابالا لاعب الزمالك

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يعتزم تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

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 وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" هناك شبه اتفاق نهائي بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على ضرورة استمرار دور شيكابالا مع الفريق سواء داخل أو خارج الملعب لذلك سيتم تجديد عقده مع القلعة البيضاء".

 وأضاف:"شيكابالا لاعب مهم ومحترف ولا يمكن الاستغناء عن خدماته داخل أو خارج الملعب ودوره حيوي مع نادي الزمالك ".

 

 

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