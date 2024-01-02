غرابة يوضح أسباب إستبعاد عبد الله السعيد وياسر إبراهيم من المنتخب

أشاد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول بالثنائي عبد الله السعيد نجم بيراميدز وياسر إبراهيم لاعب الأهلي رغم إستعادهما من قائمة المنتخب النهائية قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقال محمد غرابة في تصريحات عبر فضائية “etc”: "عبدالله السعيد لاعب كبير، ووجوده في منتخب مصر من عدمه لا يقلل منه مطلقا، فهو لاعب كبير وقدم الكثير".

وأشار إلى أن فيتوريا طلب تأجيل بعض المباريات من أجل تجهيز اللاعبين الدوليين ونشكر الرابطة واتحاد الكرة على الاستجابة لمطالب الجهاز الفني لمنتخب مصر، وكل اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب بحالة جيدة ولا يوجد اي لاعب مصاب وإمام عاشور جاهز تمامًا للتواجد في معسكر منتخب مصر.

وأوضح، أنه يعمل لصالح منتخب مصر فقط، ونجاحه في منصب مدير المنتخب من أجل الكثيرين، لأنه يحمل على عاتقه طموحات وأحلام جماهير الكرة المصرية، والمنظومة بالكامل مترابطة بدءا من حازم إمام مرورا بروي فيتوريا وباقي أفراد الجهاز الفني ونتمنى تحقيق النجاح في المرحلة المقبلة والتتويج بامم افريقيا والصعود لكاس العالم.

وأتم: "ياسر إبراهيم لاعب جيد واستبعاده رؤية فنية لفيتوريا الذي لديه أولويات معينة، وهو صاحب الحق في الاختيارات، ويجب أن ننسى كل ذلك وان نركز في المرحلة المقبلة فقط وان نحظى بدعم كبير".