روان العربي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ديترويت للإسكواش
تأهلت روان العربي، لاعبة وادي دجلة، إلى الدور نصف النهائي لبطولة ديترويت لسيدات الإسكواش، اليوم الجمعة، بعد تغلبها على زميلتها بالفريق هنا معتز المصنفة الـ36 عالميًا.
وفازت روان بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4) (11-3) (16-14)، لتحقق "العربي" ثاني انتصار لها في البطولة ديترويت، مستهدفة المنافسة على اللقب وتحقيق تقدم في التصنيف العالمي للإسكواش.
ومن المقرر أن تواجه روان العربي-المصنفة الـ10 عالميًا- في الدور نصف النهائي لبطولة ديترويت للإسكواش، نوران جوهر المصنفة الـ3 عالميًا.
وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، لبطولة ديترويت لسيدات الإسكواش، خلال الفترة بين 6 إلى 10 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 82 ألف دولار.