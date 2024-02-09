وزير النقل يتفقد مشروع القطار السريع (السخنة – العلمين - مطروح)

للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع (العين السخنة – العلمين - مرسى مطروح).

تفقد الوزير، يرافقه رئيس وقيادات كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للأنفاق مشروع الخط الأول في المسافة من رأس الحكمة وحتى برج العرب بطول 180 كم.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطات رأس الحكمة والضبعة وسيدى عبدالرحمن، حيث تقع هذه المحطات في مسار القطار السريع على الطريق الساحلي الدولي، كما تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزًا إيجابيًا للإقبال عليها، سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدٍ عاملة ووسيلة انتقال آمنة، بعدها توجه لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء محطات العلمين وهى محطة للقطار السريع، ستخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى حركة نقل البضائع، ثم محطة الحمام، وهى محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعددًا من القرى بالساحل الشمالى.

تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي، بالإضافة إلى محطة برج العرب، وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة، وأيضًا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي، وهي محطة للقطار السريع، ومن كبرى المحطات على الخط، حيث إنها تتكون من عدد 6 سكك.

استعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق الموقف التنفيذي لباقي محطات المشروع، سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ، أوتشطيب المحطات، أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة، وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل للمساحات كافة بالمحطات المختلفة.



وتابع الوزير، خلال جولته فى هذه المسافة، مع رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، مسار المشروع والأعمال الصناعية من كبارٍ وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة، مثل أعمال تنفيذ عدد من كبارى تقاطعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية، مثل الكبارى المتقاطعة مع طرق برج العرب والغربانيات، وطريق قاعدة محمد نجيب، والعميد والجباسات، ووادى النطرون، العلمين، والبترول، وسيدى عبدالرحمن، وكذلك أعمال تنفيذ 2 كوبرى مسار (برج العرب والرويسات).

ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط أكد وزير النقل، أن الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع "سيسترا" الفرنسى.

وتم استعراض قطاعات المسار التي تم وجاري تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الجدول الزمني الخاص بتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للخط الأول من الشبكة، حيث تم وصول أول قطار إقليمي، وجارٍ تصنيع القطارات الإقليمية أو السريعة وفقًا للجدول المخطط، ووفقًا للسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.

وأكد الوزير، على هامش جولته، في تصريحات صحفية، أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية، بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة، سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر، وغرب المنيا، وتوشكى، وشرق العوينات، بالإضافة إلى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ... ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

كما تربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة، كما ستسهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

وأشار إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.