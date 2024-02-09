الذهب يستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن

شهدت أسعار الذهب العالمي، حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-2-2024، مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.

وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 فبراير بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة (حماس) الفلسطينية. ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.

التغير في الأسعار

سجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6 بالمئة إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة.

البورصة السلعية بمصر

أعلنت البورصة السلعية بمصر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لتداول الذهب على منصة البورصة.

وذكرت فى بيان رسمي لها أنه بالإشارة إلى البيان الصادر من شركة جولد ايرا للاستثمار في الذهب والمنشور على عدد من المواقع الإلكترونية بتاريخ 8/2/2024 تحت عنوان "جولد ايرا تبدأ التداول على الذهب بالبورصة السلعية فبراير الجاري".

تود البورصة السلعية - مصر أن توضح أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لبدء التداول على سلعة الذهب على منصة البورصة السلعية وأن الأمر ما زال قيد الدراسة واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

جدير بالذكر أن الزيارة إلى مقر شركة "إيجي كاش"، والتي تمت الإشارة اليها في بيان شركة "جولد إيرا"، كانت بناء علي دعوة موجهة من شركة "جولد ايرا" بهدف الاطلاع علي الخدمات المقدمة من شركة "ايجي كاش" في مجال حفظ المعادن الثمينة والبدء في وضع الإجراءات التنفيذية والإطار التنفيذي لعملية تداول الذهب علي منصة البورصة السلعية.

وتؤكد البورصة السلعية - مصر أن كل ما يخص تداول السلع الجديدة على منصتها الإلكترونية والإعلان عنه هو شأن خاص بالبورصة السلعية - مصر فقط دون غيرها.