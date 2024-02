تقديم خدمات طب الأسنان لاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى دمياط

2/9/2024 5:03:05 AM

أكد الدكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أن مستشفي الزرقا المركزي يوفر عيادة خاصة للاطفال لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعتمد العلاج بالمجان، وأضاف أن مستشفي الزرقا المركزي مجهزة بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية

كما تم تطوير ورفع كفاءة عيادة الأسنان، والعمل على رفع كفاءة غرف عمليات الاسنان للاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلي كما تم رفع كفاءة عيادة التركيبات بمستشفى الزرقا المركزى.

حيث تم متابعة خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين و متابعة مدى رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة ومتابعة سير العمل .

و تم متابعة أعمال رفع كفاءة معمل الأسنان بالمستشفى وعيادة علاج أسنان الأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة تحت المخدر الكلي

كما تم تنظيم محاضرة بالتعاون مع إدارة التدريب بالمستشفى تحت عنوان

Perforation and how to manage

لدكتور محمد مجدي البلتاجي طبيب الأسنان بالمستشفى

و يتم بالتتابع المرور على جميع عيادات الأسنان بالمحافظةبالإضافة الى تنظيم مجموعة من التدريبات لرفع كفاءة الطاقم الطبي

كما تم تفعيل نظام التعليم الطبي المستمر بعقد 23 ندوة علمية لأطباء الأسنان بالمستشفيات والمراكز حضرها أكثر من 690 طبيب أسنان وأطباء إمتياز وتشمل 9 دورات تدريبة لأطباء الأسنان في المجالات المختلفة لطب الأسنان تنفيذا لخطة التدريب السنوية لإدارة العامة لطب الأسنان وحضرها اكثر من 440 طبيب أسنان.

وأيضا تم تدريب 200 طبيب أسنان إمتياز عمليا ونظريا ومتابعتهم الدورية بواقع 5 محاضرات وورش عمل و5 دورة تدريبية لأطباء الإمتياز بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الحضرية وذلك للتدريب علي اجراءات مكافحة العدوى بعيادات الأسنان وللتوعية والوقاية من فيروس كورونا و4 دورات تدريبية لأطباء التكليف بناء علي الخطاب الوارد إلينا من الإدارة المركزية لطب الأسنان والذي ينص علي ضرورة حصول أطباء التكليف علي ثلاث دورات تدريبية إنعاش قلب رئوي ومكافحة العدوي وإسعافات أولية



