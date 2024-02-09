وكيل صحة دمياط يتفقد مستشفي كفر سعد لمتابعة انتظام سير العمل

تفقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بالمرور المفاجئ على مستشفى كفر سعد المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة دمياط.تفقدا خلال الزيارة كافة أقسام المستشفي

وتفقد وكيل الوزارة، قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، كما تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية كما اطمأن على تقديم الخدمات الطبيه بأقسام المستشفي وقسم العزل كما اكد على حسن استقبال المرضى وذويهم وتقديم الدعم النفسي للمرضي

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلي أهمية إلتزام الفريق الطبي والانضباط الإدارى وشدد بضرورة المتابعة الدقيقة لإنهاء أى قوائم انتظار وأوضح، أن هناك خطة عمل تم وضعها لمتابعة العمل داخل المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، موضحا أن هناك لجان ستقوم بالمرور الدوري علي مدار ال 24 ساعه من مديري المستشفيات والمديرين، وذلك للتأكد من الانضباط ومتابعة سير العمل بانتظام والمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء بالمستشفيات. وشدد أيضا على تفعيل دور اللجان المشكلة من مسئولي الجودة والسلامة والصحة المهنية والصيانة وذلك لمراجعة الأعمال الفنية بالمستشفيات من كهرباء ومياه واكسجين وطفايات، وكذلك أسطح المنشآت والنظافة العامة، مؤكدا ضرورة حسن التعامل مع المرضى وذويهم والمرور الدورى لفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات



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