شيرين عبد الوهاب| الموعد النهائي لحفل ليلة إحساس العرب بعد شائعات الإلغاء

في ليلة ينتظرها عشاقها، تأتي الفنانة شيرين عبد الوهاب بأمسية تكريمية من نوعٍ خاص في السعودية، أطلق عليها “ليلة إحساس العرب” والتي أعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في وقتٍ سابق.

شيرين عبد الوهاب| موعد حفل ليلة إحساس العرب

ومن المقرر أن تقام ليلة إحساس العرب في 29 فبراير، في الرياض وسيتم الإعلان عن أسعار التذاكر ومكان المسرح خلال الأيام القليلة القادمة.

كانت قد طرحت شيرين حديثًا أغنية الدهب تمهيدًا لطرح ألبومها الغنائي الجديد، وهي من كلمات تامر حسين ألحان مدين وتوزيع توما، وتقول كلماتها "قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدّر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا".

اخر أغاني شيرين عبد الوهاب الدهب

كانت آخر إصدارات شيرين الغنائية من خلال “المترو”، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها “في محطه المترو وانا ماشيه من يومين انا شفت حد مش هشوفه مرتين ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين انا انا انا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه الا انا بس وجمبي اتنين مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا انا خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه مبقتش فاهمه مبقتش عارفه ده عمل فيه روحي وفي قلبي اي قربلي خطوه وقالي فجأه اي النظام دقات قلبي سريعه ومن غير انتظام وضحكلي نفس الضحكه قولت خلاص تمام كده انا انا قبل اما نحكي وقبل ما نقول كلمتين تلفونو رن استأذن وبعد خطوتين في الزحمه تاه من قبل ما اعرف هو مين كده كده كده خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه مبقتش فاهمه مبقتش عارفه ده عمل في روحي وفي قلبي اي في محطه المترو وانا ماشيه من يومين خد قلبي مني ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين انا انا انا ”.