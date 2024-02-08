رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية ذكرى "الإسراء والمعراج" بمسرح السامر

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شهد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الخميس، الاحتفالية الفنية التي أقامتها الهيئة بمسرح السامر بالعجوزة، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى الإسراء والمعراج، بحضور الفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

قدم رئيس الهيئة تهنئته للجميع بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ونقل تحية وتهنئة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة للحضور.

وأوضح "البسيوني" أن هذه الاحتفالية ليس الوحيدة وإنما تقام ضمن مجموعة من الاحتفالات على مستوى الجمهورية في سياق خطة وزارة الثقافة، مقدما الشكر إلى الإدارة المركزية للشئون الفنية التى أعدت برنامجا فنيا مميزا بمناسبة الدينية العظيمة.

من جهته أعرب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية عن سعادته بإقامة هذه الاحتفالية مهنئا الجميع بهذه المناسبة، ومقدما شكره لرئيس الهيئة لدعمه الفعاليات الفنية المتنوعة للإدارة التي تعمل جاهدة وفق برنامج أعدته قصور الثقافة لمشاركة الجماهير وإسعادهم في المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية كافة بجميع المواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات.

استهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من سورة الإسراء، تلى ذلك عرض فيلم تسجيلي عن "ابتهالات من التراث" بصوت مداح الرسول د. أحمد الكحلاوي على أنغام "يارب أنت علمتني".

وبدأت الفقرات الفنية بعرض لفرقة التنورة التراثية، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من فقراتها التي تهدف إلى إحياء التراث بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية.

كما شهدت الاحتفالية مجموعة من الأناشيد والأغاني الدينية قدمتها فرقة البحيرة القومية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أسامة علام منها "أول ما كتب القلم الله، لأجل النبي، بشاير بشاير، فؤادي، رايحة فين يا حاجة، قمر سيدنا النبي".

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، تضمن باقة متنوعة من التواشيح والابتهالات بقيادة المايسترو محمد مهران، منها "مصطفى مصطفى، اللهم صل على النبي، على باب سيدنا النبي".

حضر الاحتفالية د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، سمر الوزير مدير عام المسرح، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، والمخرج حامد سعيد، ونخبة من الفنانين والإعلاميين وعدد غفير من الجمهور.