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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم: 46 ألف طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وجود 46 ألف طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة في المدارس. 

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وذكر وزير التربية والتعليم أن من بين هؤلاء الأطفال هناك عشرة آلاف من الصم، و146 ألف طفل مدمجين في المدارس. 

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تعطى أولوية خاصة للمرأة، وذوى الهمم، والطفل، ومن أولويات الخطة تقديم تعليم دون تمييز. 

وأكد وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية تولى رعاية وأهمية خاصة بالطلاب من ذوى الهمم، موضحًا أن الطالب المدمج يدرس وسط زملائه. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن ذلك يعود بالفائدة ليس على الطفل المدمج فقط ولكن على زملائه الآخرين في كيفية التعامل مع بعضهم البعض.

وزير التربية والتعليم: تعميم أكثر إشارات الصم في المدارس

وأشار وزير التربية والتعليم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضًا بإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، حيث قامت الوزارة بتعميم أكثر إشارات الصم تكرارًا وتداولا في المدارس، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الإشارات متعارف عليها وأساس للغة الحوار مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.
 

وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على أن تضم قائمة أوائل الثانوية العامة طلاب من ذوي الإعاقة، وطالب من كل فئة إعاقة (دمج). 

ولفت وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، يتم فيها مراعاة المعايير العالمية، والاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.

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