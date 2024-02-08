بديل صحي لأولادك| طريقة عمل كوكيز القرع بالشوكولاتة

كوكيز من أنواع البسكويت اللذيذة التي يفضلها الصغار، فيحتوي على شوكليت شيبس الشهي، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عمل كوكيز صحي بالقرع.





كوكيز

طريقك عمل كوكيز القرع بالشوكليت شيبس

المقادير

الزبدة : 170 جم (مذابة)

- سكر : ربع كوب

- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب

- القرع : 200 غم (مهروس)

- دقيق : 300 غراماً

- رقائق الشوكولاته : كوب

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة

- القرنفل : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة (بودرة)

- جوزة الطيب : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 175 درجة مئوية.

ضعي الزبدة في الخلاط مع السكر البني، والسكر الأبيض، واخفقي حتى يمتزج الخليط جيداً.

أضيفي هريس القرع والفانيليا واخفقي جيدا

أضيفي الدقيق، والبهارات، والملح، والبيكنج صودا، واخفقي.

أضيفي رقائق الشوكولاتة وقلبي يدوياً.

بردي عجينة الكوكيز من 30-60 دقيقة.

باستخدام مغرفة الآيس كريم، اصنعي كرات من العجينة وضعيها على صينية الخبز المغطاة بورق الزبدة غير اللاصق، واضغطي قليلاً على كرات العجينة لتسطيحها.



اخبزي الكوكيز لمدة 8-10 دقائق، ثم أخرجيه من الفرن، واتركيه ليبرد لمدة 5-10دقائق ثم قدميه.

فوائد تناول القرع

يساعدك في تقوية عظامك

إن المنجنيز معدن مهم حيث يساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم بشكل أكثر كفاءة ، ويحافظ على بنية صحية للعظام في جميع أجزاء الجسم ، لذا عليك معرفة أن كوب واحد من القرع يحتوي على 14% من المقدار الموصى به يوميًا لك من المنجنيز .

يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

قد يصاب جسمك بالمرض، نتيجة وجود الجذور الحرة وهي جزيئات تنتجها عملية التمثيل الغذائي في الجسم، والتي تخلق حالة من عدم التوازن بينها وبين مضادات الأكسدة تسمى بـالإجهاد التأكسدي. الأمر الذي قد يسبب بدوره الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

إن احتواء القرع على الكثير من مضادات الأكسدة مثل ألفا كاروتين، وبيتا كاروتين، وبيتا كريبتوكسانثين قد تساهم في تحيد الجذور الحرة، وتمنعها من إتلاف خلاياك.

يساعد القرع في تحسين قوة الإبصار

يحتوي القرع على العديد من المركبات منها فيتامين أ وألفا كاروتين واللوتين والوزيكسانثين، ويمكنهم جميعًا المساعدة في تحسين نظرك عن طريق التخفيف من إجهاد شبكية العين وبالتالي منع الضمور البقعي والعمى الليلي .





يساعد القرع في التقليل من خطر العيوب الخلقية

تحتاج النساء الحوامل إلى تناول حمض الفوليك للحد من خطر الإعاقة الخلقية عند الأطفال مثل مشاكل الأنبوب العصبي وداء السنسنة المشقوقة لدى حديثي الولادة ؛ لذلك فإن كوب واحد من القرع يحتوي على 10% من القيمة الموصى بها يوميًا .

يساعد في التحسين من الدورة الدموية للجسم

يحدث فقر الدم عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء لا يكفي لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وأثناء نقل الأكسجين يرتبط بجزء من مادة كيماوية خاصة تسمى الهيموغلوبين، وبدون الحديد لا يمكن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ويعد القرع مصدر رائع للحديد يمكن أن يساعدك في التقليل من خطر الإصابة بفقر الدم.