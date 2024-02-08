قصور الثقافة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم ، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج على مسرح السامر بالعجوزة.



جاء ذلك بحضور عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة ، والفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية، والفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومجموعة من قيادات الثقافة.

نفّذ الاحتفالية الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور.



بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد إلى المسرح الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية ورحب بالحضور وقال : كل سنة وحضراتكم طيبين حفل جديدة من حفلات الهيئة العامة لقصور الثقافة ومشاركة فعالة بحفل ليلة الإسراء والمعراج كل عام وحضراتكم طيبين وكل مرة وحضراتكم منورين المسرح والمسارح الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن جانبه وعد الفنان تامر عبدالمنعم الحضور بحفلات جيدة خلال الفترة المقبلة.

الحفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة بورسعيد للإنشاد الديني وفرقة التنورة التراثية.



