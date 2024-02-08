محافظ الغربية يهنئ البطل حامد خلاف لحصوله على ذهبية العالم في القوة البدنية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، للبطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش بمركز طنطا، لحصوله على الميدالية الذهبية وأعلي رقم في بطوله كأس العالم للعام الثاني علي التوالي، في البطولة التي تقام حالياً في شرم الشيخ.

معربا عن فخره بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية.

الجدير بالذكر أن خلاف حصل على العديد من البطولات والميداليات الذهبية و الفضية في عدد كبير من بطولات العالم داخل مصر وخارجها.