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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يهنئ البطل حامد خلاف لحصوله على ذهبية العالم في القوة البدنية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، للبطل حامد خلاف ابن قرية ميت حبيش بمركز طنطا، لحصوله على الميدالية الذهبية وأعلي رقم في بطوله كأس العالم للعام الثاني علي التوالي، في البطولة التي تقام حالياً في شرم الشيخ.

معربا عن فخره بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية.

الجدير بالذكر أن خلاف حصل على العديد من البطولات والميداليات الذهبية و الفضية في عدد كبير من بطولات العالم داخل مصر وخارجها.

الجريدة الورقية