ختام القافلة الثقافية بالقنطرة شرق بالاسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية التي اقيمت خلال الفترة من 4/2 حتي 8/2/2024، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وتضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "التحلي باخلاق النبي ودورة في المجتمع "، تحدثت خلالها خالد عتيق، عن التحلي باخلاق النبي ك الصدق والأمانة، الرحمة، العدل، الحلم، الشجاعة، التواضع، الكرم، الحياء، الزهد، الصبر، وتحدث ايضا عن حسن الخلق، واخلاق الرسول مع اهله بيته، واخلاق النبي في الكتاب والسنه، واختتم اللقاء بكلمات عن الانتماء وحب الوطن.

وأعقب ذلك ختام ورشة لتعليم أساسيات فن الكروشيه للمبتدئين تدريب انتصار البيك، بالاضافة لمعرض لعرض منتجات الورشة منها عدد 12 شنكة مقاسات والوان مختلف، وعدد2 كوفيه، وذلك باستخدام خيوط السلسلة وخيوط اليزا والكانفاه واكسسورات الشنط.



وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن شهدت القافلة ختام فقرة رسم على الوجه، وختام ورشة تعليم الأطفال الرسم بالألوان المختلفة تدريب قدرية محسن،سماح علي ، واختتم اليوم بلقاء

الشاعر هيثم عمران رئيس نادى ادب الطفل بالقنطرة شرق بعض القصائد المتميزة في حب مصر .

بالاضافة لفقرات اكتشاف مواهب ملك احمد ضاحي مركز اول جمهورية في الشعر، شمس نبيل، ايسل احمد ضاحي ، شهد نبيل، مارونيا عماد، ايفن عماد، ايسل عصام، حبيبه اشرف، اعضاء نادى ادب الطفل بالقنطرة شرق.

جاءت الفعاليات بحضور إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافة القنطرة شرق و فيفي جاد ومينا فريد من القائمين علي القافلة بالقنطرة ، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.