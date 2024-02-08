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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم.. حضري ستيك اللحم بصوص الليمون والزنجبيل

ستيك اللحم
ستيك اللحم

ستيك اللحم بصوص الليمون والزنجبيل من الوصفات الصحية التي تتميز بمذاق لذيذ، فتعتمد الوصفة علي التوابل التي تجعلها شهيه وذات مذاق مميز، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها في المنزل.


 

ستيك اللحم بصوص الليمون

طريقة عمل ستيك اللحم بصوص الليمون والزنجبيل

المقادير

- الستيك : كيلو (شرائح) 

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض) 

- بشر الليمون : 2 ملعقة كبيرة 

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور) 

- زيت جوز الهند : نصف كوب 

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم) 

- رقائق الفلفل الحار : ملعقة صغيرة (الأحمر) 

- ملح البحر : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة 


طريقة التحضير

في وعاء، ضعي زيت جوز الهند، وعصير الليمون، وبشر الليمون، والثوم، والزنجبيل، ورقائق الفلفل الأحمر، والملح.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها، ثم أضيفي شرائح اللحم في التتبيلة وقلبيها جيداً حتى تتغطى بالكامل.

غطّي الوعاء بورق النايلون اللاصق، ثم ضعيه في الثلاجة ليلة كاملة.

ضعي شرائح اللحم في مقلاة عميقة على نار عالية مع الاحتفاظ بخليط التتبيلة، وقلبي لعدة دقائق حتى يتغير لونها.

أضيفي صوص التتبيلة على شرائح اللحم في المقلاة، ثم خففي النار واتركيها حتى تتشرب من الصوص وتنضج تماماً.

ضعي ستيك اللحم بصوص الليمون والزنجبيل في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.

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