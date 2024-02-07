التنمية المحلية تعلن انتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة إعداد القيادات الشابة بـ"المحليات "

أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم الأربعاء الموافق 7/2/2024، انتهاء فعاليات الجزء الثاني من دورة "إعداد قادة المستقبل" بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية، واستفاد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإرتقاء بالجهاز الإداري للدولة الذي يعتبر من أهم ركائز التقدم والتطور من خلال رفع مهارات وكفاءة الصف الثاني من العاملين بالمحليات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة من خلال ذراعها التدريبي وهو مركز التنمية المحلية بسقارة لرفع كفاءة العنصر البشري والعمل على بناء قيادات شابة مؤهلة للعمل في الجمهورية الجديدة، قادرة على النهوض بمختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وكسب رضاها خاصة مع التوسع في ميكنة الخدمات، والتحول الرقمي لسرعة الانجاز ودقة العمل، لافتًا إلى أن الخطة التدريبية للمحليات تتضمن تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنويًا، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية في المحليات بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التي تعمل الوزارة على تنفيذها في المحليات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين في هذه الدورة بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها، موضحًا أن الجزء الثاني من الدورة ركز على العديد من الموضوعات أهمها، تخطيط المشروعات، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الابتكار والإبداع والتميز المؤسسي، واستشراف المستقبل، والتفكير التحليلي للمشروعات، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية، والتسويق الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، وإدارة الأزمات والتعامل الإعلامي معها، ومنظومة البناء والتفتيش الهندسي الميداني، وإدارة أصول الدولة، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وسياسات واستراتيجيات التنمية المحلية الحديثة، وآليات تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنمية مهارات إدارة الموارد البشرية والمهارات القيادية، والتعامل مع المنظمات الدولية والجهات المانحة والاتفاقات والمعاهدات الدولية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم خلال الدورة مناقشة عدة مشروعات وأبحاث جماعية أعدها المشاركون لأهم موضوعات الإدارة المحلية وطرق الارتقاء والتطوير اللازمة لها وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات، كما تم عقد ورش عمل لتبادل الخبرات مع بعض سكرتيرى عموم المحافظات وبعض المحافظين السابقين، لافتاً إلى أن من يجتاز الدورة التدريبية كاملة سيتم ترشيحهم لتولى مناصب قيادية في المحافظات وتعيينهم مساعدين لرؤساء المدن والأحياء.

ومن جانبه أكد المهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة أنه تم زيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة، لتطبيق ما يتم التدريب عليه نظريًا، وتنظيم زيارات ميدانية للأماكن المتميزة التي يتم تطويرها للاستفادة منها في تطوير جهات عمل المتدربين وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية بذلك، مشيرًا الي اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات وعقد دورات تدريبية لهم وإشراكهم في دورات إعداد المدربين للتدريب بمركز التنمية المحلية بسقارة لتوسيع الاستفادة من الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء في المحليات.

وفى ذات السياق ... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم أيضا بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تضمنها الأسبوع التدريبي السادس والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وهى: دورة "المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات" وهي دورة جديدة نفذت لأول مرة بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ودورة "تطوير وحدات تكافؤ الفرص"، ودورة "كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية"، ودورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي" والتي استمرت علي مدار أسبوعين علي التوالي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عدد المتدربين الذين اجتازوا تلك الدورات 109 متدربًا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا الي أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.