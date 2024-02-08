الإسماعيلي يتعادل مع الداخلية بدون أهداف وديًا .. اليوم

تعادل الإسماعيلي أمام الداخلية بدون أهداف في المباراة الودية التي جرت بين الفريقين اليوم الخميس بإستاد الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا في الأسبوع الثاني عشر من عمر بطولة الدوري الممتاز.

كان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي أشرك في بداية اللقاء التجريبي أمام الداخلية تشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى ومحمد نصر وعماد حمدي ومحمد دسوقي ومحمد بيومي "الدفاع"، محمد عبد السميع وهشام محمد وايرك تراوري وعمر الساعي "الوسط" نادر فرج ومحمد زيدان "الهجوم" ولعب بديلا حاتم سكر وعبد الكريم مصطفى ومحمد عمار وعصام صبحي وعبد الرحمن مجدي وعبدالرحمن الدح وعلي الملواني.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي خاض ثلاث مباريات ودية في أثناء توقف المسابقة المحلية مع نجوم المستقبل وغزل المحلة والداخلية للتحضير لاستئناف المسابقة المحلية بمواجهة سيراميكا ومن بعدها الزمالك والجونة أيام 15و19 فبراير الحالي بالإسماعيلية و26 من نفس الشهر بالغردقة.