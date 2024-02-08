إنجي علي تهوس جمهورها بالأسود المكشوف عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية إنجي علي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك مكشوف وجذاب.

إنجي علي



إنجي علي تتألق بالأسود الجريء

وظهرت إنجي بتوب أسود تميز بتصميم جريء، فكان مكشوف الأكتاف والظهر؛ ليبرز أنوثتها وجمالها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت إنجي علي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، فإعتمدت ظلال العين بدرجات البني، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر للشفاه باللون النود الداكن الذي يبرز جمال انوثتها.





واختارت إنجي علي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلًا بين كتفيها بتصفيفة الويفي الناعمة والجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.