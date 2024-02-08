أفضلية فنية للهلال على النصر بنهائي كأس موسم الرياض

تقدم فريق الهلال بثنائية من دون رد على نظيره النصر ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن ، على ملعب المملكة آريبنا ، لحساب نهائي بطولة كأس موسم الرياض الودي .





جاء الهدف الول للهلال عبر اللاعب سيرجي سافيتش بالدقيقة 16 ، قبل أن يضاعف سالم الدوسري ثنائية الفريق عند الدقيقة 30.



وسخوض النصر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

في حراسة المرمي: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الاله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو دا سيلفا - مارسيلو بروزوفتيش.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.



بينما جاء تشكيل الهلال في المباراة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو.