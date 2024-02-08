أفضلية فنية للهلال على النصر بنهائي كأس موسم الرياض
تقدم فريق الهلال بثنائية من دون رد على نظيره النصر ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن ، على ملعب المملكة آريبنا ، لحساب نهائي بطولة كأس موسم الرياض الودي .
جاء الهدف الول للهلال عبر اللاعب سيرجي سافيتش بالدقيقة 16 ، قبل أن يضاعف سالم الدوسري ثنائية الفريق عند الدقيقة 30.
وسخوض النصر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
في حراسة المرمي: راغد النجار.
خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الاله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.
خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو دا سيلفا - مارسيلو بروزوفتيش.
الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.
بينما جاء تشكيل الهلال في المباراة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.
خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.
خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو.