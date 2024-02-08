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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أفضلية فنية للهلال على النصر بنهائي كأس موسم الرياض

سالم الدوسري
سالم الدوسري

تقدم فريق الهلال بثنائية من دون رد على نظيره النصر ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن ، على ملعب المملكة آريبنا ، لحساب نهائي بطولة كأس موسم الرياض الودي .
 

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جاء الهدف الول للهلال عبر اللاعب سيرجي سافيتش بالدقيقة 16 ، قبل أن يضاعف سالم الدوسري ثنائية الفريق عند الدقيقة 30.

وسخوض النصر اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
في حراسة المرمي: راغد النجار.
خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الاله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.
خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو دا سيلفا - مارسيلو بروزوفتيش.
الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.

بينما جاء تشكيل الهلال في المباراة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.
خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.
خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو.

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