الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لمرضى السكر.. حضري رقائق الشوكولاتة الصحية بالبندق

رقائق الشوكولاتة
رقائق الشوكولاتة بالبندق

رقائق الشوكولاتة من الحلويات التي يعشقها الجميع، وتتميز بمذاقها اللذيذ، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما تشكل خطرًا علي مريض السكري، لذا نقدم لك طريقة عمل رقائق الشوكولاتة لمرضى السكر.


 

شوكولاتة بالبندق

طريقة عمل رقائق الشوكولاتة لمرضى السكر

المقادير 

الشوكولاتة السوداء : 2 كوب (داكنة / مذوبة) 

- لوز : ربع كوب (محمص) 

- بندق : ربع كوب (محمص) 


 

طريقة التحضير

اخلطي المكسرات مع الشوكولاتة المذوبة حتى تختلط المكونات جيداً.

اسكبي الخليط في صينية مبطنة بورق الزبدة، واتركيها حتى تبرد وتتماسك.

أخرجيها من الصينية، وقطعيها إلى رقائق، وقدميها بحسب الرغبة.

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