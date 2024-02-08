الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف أهداف لحزب الله في لبنان

كشف الجيش الإسرائيلي مساء يوم الخميس أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وأعلن الجيش في بيان إن "طائرات حربية هاجمت في وقت سابق من اليوم سلسلة أهداف تابعة لحزب الله".

وأفاد بأنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، شاحنة محملة بوسائل قتالية وبنية تحتية ومبنى عسكري تابع للحزب في مناطق الخيام والنبطية وكفر حمام في جنوب لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو على موقع الرسمي والصفحات التابعة له، قال أنه يوثق عمليات الاستهداف

كما ذكر في بيانه أن تم رصد عدة عمليات إطلاق خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، حيث تمت مهاجمة مصادر النيران بالمدفعيةوأوضح أيضا أن الدفاع الجوي اعترض هدفا جويا مشبوها (طائرة بدون طيار) خرق الحدود من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق، صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي في كلمة خلال مؤتمر الشؤون العملياتية يوم الخميس، بأن حزب الله اللبناني سيستمر في دفع الثمن من خلال فقدان منظوماته.

وأفاد بأن عشرات الطائرات تحلق حاليا في سماء جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه وبمجرد ورود الأمر ستصبح العشرات مئات لتنفذ المهام خلال دقائق معدودة من لحظة استنفارها.

جدير بالذكر أن تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي متواصل منذ 8 أكتوبر 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.