الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تامر عاشور .. إصدار رومانسي بمناسبة عيد الحب قريبًا

تامر عاشور
تامر عاشور

بعد النجاح العربي الضخم لأغنية الفنان  تامر عاشور الجديدة “هيجيلي موجوع”، يستعد لطرح إصدار رومانسي آخر بالتزامن مع احتفالات عيد الحب 2024.

أحدث أغاني تامر عاشور الرومانسية 

كانت أحدث نجاحات تامر عاشور الرومانسية من خلال أغنية “خليني في حضنك”، والتي حققت نسبة مشاهدة ضخمة وصلت لأكثر من 75 مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال عامين من طرحها، من كلمات حسام سعيد، ألحان  عمرو الشاذلي، ويقول مطلعها “خليني ف حضنك يا حبيبي .. ده ف حضنك بهدى وبرتاح أنا كل مشاعري معاك راحو .. وكمان قلبي لقلبك راح ولا بضحك وأفرح من قلبي .. غير لو جمبي انا كانو عينيك لو تبعد عني ولو ثانيه .. بتجنن يا حبيبي عليك وبتحلى الدنيا ف عيني وانا جمبك ”.

مشاهدات ساحقة لأغنية هيجلي موجوع 

حققت أغنية تامر عاشور الجديدة “هيجيلي موجوع” أكثر من 29 مليون مشاهدة وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة لمدة 3 أسابيع من طرحها ولازالت متواجدة فيها حتى الآن، من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، وتقول كلماتها "هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش

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