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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي كأس موسم الرياض .. انطلاق اللقاء بقيادة صافرة نسائية أمريكية

الحكمة توري بينسو
الحكمة توري بينسو

انطلقت منذ قليل ، مواجهة نهائي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر ، تحت قيادة الحكمة الدولية الأمريكية توري بينسو.
 

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الأهلي يضغط لقيد الزنفلي في القائمة الإفريقية بعد غلق القيد


وتشهد المباراة تواجد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني رفقة أحمد حسام ميدو ، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

ويأتي تشكيل النصر في اللقاء كما يلي :
في حراسة المرمي: راغد النجار.
خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الاله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.
خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو دا سيلفا - مارسيلو بروزوفتيش.
الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.

بينما جاء تشكيل الهلال في المباراة على النحو التالي :
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.
خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.
خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو.

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