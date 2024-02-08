نهائي كأس موسم الرياض .. انطلاق اللقاء بقيادة صافرة نسائية أمريكية

انطلقت منذ قليل ، مواجهة نهائي كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر ، تحت قيادة الحكمة الدولية الأمريكية توري بينسو.





وتشهد المباراة تواجد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني رفقة أحمد حسام ميدو ، وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



ويأتي تشكيل النصر في اللقاء كما يلي :

في حراسة المرمي: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الاله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو دا سيلفا - مارسيلو بروزوفتيش.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.



بينما جاء تشكيل الهلال في المباراة على النحو التالي :

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو.