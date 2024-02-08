رئيس مياه الفيوم يلتقى مسئول اليونيسف لمناقشة توصيلات القرض الدوار ومشروع صحتهم مستقبلهم

التقى اليوم المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمه اليونيسف لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتوصيلات القرض الدوار الخاصة بمياه الشرب ومشروع صحتهم مستقبلهم الذى يهدف لنشر الوعى المائى والبيئى والصحى داخل مدارس الفيوم .

وأشاد رئيس الشركة بالتعاون المثمر والبناء بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فى عدة مجالات تهم قطاع عريض داخل محافظة الفيوم خاصة توصيلات مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية وتقسيطها على مدار 24 شهرا بدون فائدة بجانب مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم ويستهدف نحو 170 ألف تلميذ داخل 150 مدرسة ابتدائية بإدارات غرب شرق،غرب،اطسا،طامية،سنورس،ابشواى وقد تم الانتهاء من تدريب عدد 300 من مشرفى ومنسقى الأنشطة داخل المدارس على رسائل المشروع واهدافه لنشر التوعية بكافة الممارسات الإيجابية لتلاميذ المدارس .

كما عبر الدكتور ريمون شكرى عن مدى تعاون الشركه وقياداتها فى تنفيذ المشروعات التى تمولها المنظمه وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى اللازم وتذليل أى صعوبات أو معوقات تطرأ أثناء التنفيذ وأن المنظمه تعمل جاهدا فى مواصلة الدعم و العمل داخل الفيوم لأنها من المحافظات المتميزة في تنفيذ المشروعات والتى ترعاها وتنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

محطة معالجة العدوة

وفى وقت سابق ترأس المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم الجلسة الافتتاحية واعطاء إشارة البدء في هدم وإزالة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم وإعادة إنشاءها مرة أخرى ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من البنك الإوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBROوالبنك الإوروبي لاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الإوروبي .

حضر الاجتماع كل من المهندس طارق بخيت مدير برنامج توسعات الصرف الصحي بالشركه القابضه والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري ستانتيك والدكتور محمد حسين نائب مدير التنفيذ للمكتب الاستشاري والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة PIU بالشركة والمهندس سيد دسوقي المدير التنفيذي لشركة الخرافى.

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الهدف من برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم الممول من بنك الاعمار الأوروبي هو ادخال خدمة الصرف الصحي لنحو 940 ألف مواطن في المناطق الريفية الغير مخدومة بحيث تزيد التغطية من 48% إلى %86 مما سيؤدي إلى تحسين الظروف المجتمعية والبيئية بالمحافظة والمساهمة في التخلص من مشكلة تلوث مياه بحيرة قارون "ثالث أكبر بحيرة في مصر" وذلك من خلال انشاء وتوسعة واعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي الجديدة والحالية بالتوازي مع مشاريع حياة كريمة ومشاريع الهيئة القومية والتى بدورها توفر حياة آمنه للمواطنين داخل محافظة الفيوم .