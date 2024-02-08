تنس طاولة إنبى.. نتائج مميزة للناشئين ببطولة الجمهورية "فردى"

فرق الناشئين لتنس الطاولة بنادى إنبى ، حققت نتائج مميزة للغاية ، خلال منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات "فردى" ، التي أختتمت فعالياتها ، على صالة إتحاد الشرطة خلال الفترة من 30 يناير وحتى 4 فبراير 2024 ، تحت رعاية الإتحاد المصرى لتنس الطاولة .

وشارك «تنس طاولة إنبى» في منافسات بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات "فردى" بفرق تحت 11 و13 و15عامًا.

وقدم ناشئو تنس الطاولة أداءً مميزًا للغاية، ونجحوا في الظهور بشكل مميز طوال البطولة لينجح اللاعبين فى حصد مراكز مميزة وهم :-

🥇اللاعبة فاطمة محمود مغاورى تحت 11 سنة - المركز الثانى .

🥇اللاعب احمد ابراهيم الزكى تحت 13 سنة - المركز الثانى .

🥇اللاعب اياد محمود الاوز تحت 13 سنة - المركز الرابع .

🥇اللاعب يحيى عمرو تحت 15 سنة - المركز الثانى .

🥇اللاعب ياسين الصيرفى تحت 15 سنة - المركز السابع .

🥇احمد ابراهيم الزكى تحت 15 سنة - المركز الثامن .

ويحرص مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي ، علي دعم قطاع تنس الطاولة بكافة الإمكانيات اللازمة لمواصلة بناء جيل جديد من الموهوبين في اللعبة ، مما يساهم فى رفعة بلدنا الحبيبة مصر ونادى إنبى فى كافة المحافل الدولية والعربية والمحلية .