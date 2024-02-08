فريق طبى بصحة قنا يتفقد التجهيزات لتشغيل الكامل لمستشفي نجع حمادي

أجري فريق المتابعة والإشراف بمديرية الصحة بقنا، متابعته لأعمال التشغيل لمستشفي نجع حمادي الجديدة، بقيادة الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية وفي رفقة الدكتور أحمد المحلاوي مدير الإدارة الصحية والدكتور حيدر عبدالحميد مدير المستشفي.

وأوضح الدكتور بدران أن الجولة التي إستمرت علي مدار يومين، بهدف التأكيد علي جاهزية الأقسام المختلفة بالمستشفي للتشغيل الكامل لأقسام المستشفي الجديدة بمدينة نجع حمادى.

وتفقد الفريق الطب ، فرش الأَسرة بالأقسام المختلفة متفقداً الأقسام المختلفة من قسم الكلي الصناعي ، الحضانات ، الأطفال ، الأقسام الداخلية ، المعمل ، الأشعة.

كما تابع الدكتور محمد قسم العمليات بالمستشفي وجاهزية غرف العمليات بكامل القوي البشرية لها. كما تفقد التجهيزات الأخيرة لقسم العناية المركزة بالمستشفى.

مشيراً إلي أنه عقب الإنتهاء من كامل التجهيزات والأقسام والعمليات سيتم التشغيل بكامل القوي اللازمة من الفرق الطبية.