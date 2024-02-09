جوجل تعيد تسمية Bard AI إلى Gemini (فيديو)

كما أعادت شركة مايكروسوفت تسمية Bing Chat إلى Copilot لتوحيد علامتها التجارية المولدة للذكاء الاصطناعي، فإن Google تفعل الشيء نفسه مع Bard وDuet AI. تحمل الخدمات الآن اسم Gemini، على اسم نموذج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط من Google. تم تسريب تغيير الاسم في وقت سابق من هذا الشهر. أطلقت Google أيضًا تطبيق Gemini Android المخصص لأول مرة إلى جانب إصدار مدفوع من برنامج الدردشة الآلي الذي يتمتع بقدرات محسنة أكثر.

وكتب ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، في منشور بالمدونة: "لقد كان Bard أفضل وسيلة للناس لتجربة نماذجنا الأكثر قدرة بشكل مباشر". "لكي يعكس التكنولوجيا المتقدمة في جوهره، سيُطلق على Bard الآن اسم Gemini. وهو متوفر بـ 40 لغة على الويب ويأتي إلى تطبيق Gemini الجديد على Android وعلى تطبيق Google على iOS."

يمكن لأولئك الذين يقومون بتنزيل تطبيق Gemini Android استبدال Google Assistant كمساعد افتراضي على أجهزتهم. لذلك، عندما تضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو تنطق "Hey Google"، يمكن لهاتفك أو جهازك اللوحي تشغيل Gemini بدلاً من المساعد. يمكنك أيضًا إجراء هذا التبديل عن طريق الاشتراك من خلال المساعد.

سيؤدي القيام بذلك إلى تمكين تراكب محادثة جديد على شاشتك. إلى جانب الوصول السريع إلى Gemini، سيوفر التراكب اقتراحات سياقية، مثل القدرة على إنشاء وصف لصورة التقطتها للتو أو طلب المزيد من المعلومات حول مقال موجود على شاشتك.



ستتمكن أيضًا من الوصول إلى ميزات المساعد شائعة الاستخدام من خلال تطبيق Gemini، بدءًا من إجراء المكالمات وضبط المؤقتات وحتى التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية. قالت Google إنها ستجلب المزيد من وظائف المساعد إلى Gemini في المستقبل. وهذا بالتأكيد يجعل الأمر يبدو كما لو أن Google تتخلص تدريجياً من المساعد لصالح Gemini. يتضمن التطبيق أيضًا إمكانية الوصول إلى Gemini Advanced (المزيد حول ذلك بعد قليل).

أما بالنسبة لنظام التشغيل iOS، فلن يكون هناك تطبيق Gemini منفصل في الوقت الحالي. وبدلاً من ذلك، يمكنك الوصول إليه من خلال تطبيق Google من خلال النقر على مفتاح Gemini.

يتوفر Gemini على نظامي Android وiOS باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة بدءًا من اليوم. وفي الأسبوع المقبل، ستبدأ جوجل في توفير الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي في المزيد من اللغات باللغة الإنجليزية، وكذلك باللغتين اليابانية والكورية. كما قد تتوقع، سيأتي برج الجوزاء إلى المزيد من البلدان واللغات في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تفتح Google إمكانية الوصول إلى ما تقول إنه نموذج الذكاء الاصطناعي الأكبر والأكثر قدرة، Ultra 1.0، من خلال Gemini Advanced. تدعي الشركة أن هذا قادر على إجراء محادثات أطول وأكثر تعمقًا مع القدرة على تذكر السياق من الدردشات السابقة. وتقول إن Gemini Advanced "أكثر قدرة بكثير على القيام بمهام معقدة للغاية مثل البرمجة والتفكير المنطقي واتباع التعليمات الدقيقة والتعاون في المشاريع الإبداعية".



يتوفر برنامج Gemini Advanced الآن باللغة الإنجليزية في 150 دولة ومنطقة. للوصول إليها، ستحتاج إلى الاشتراك في خطة Google One AI Premium الجديدة. يكلف هذا 20 دولارًا شهريًا – وهو نفس سعر Copilot Pro – بعد فترة تجريبية مجانية مدتها شهرين. إلى جانب Gemini Advanced، يتضمن هذا الاشتراك كل شيء من خطة Google One Premium، بما في ذلك سعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت وشبكة VPN. سيتمكن المشتركون أيضًا من استخدام Gemini في تطبيقات مثل Gmail والمستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات في المستقبل القريب (يحل هذا محل Duet AI).

تجدر الإشارة إلى أن Google تقول إنها سعت إلى تخفيف المخاوف مثل التحيز والمحتوى غير الآمن أثناء إنشاء Gemini Advanced ومنتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى. تقول الشركة إنها أجرت "فحوصات واسعة النطاق للثقة والسلامة، بما في ذلك الفريق الأحمر الخارجي" (أي الاختبار من قبل قراصنة أخلاقيين تابعين لجهات خارجية) على Gemini Advanced قبل تحسين النموذج من خلال التعلم المعزز والضبط الدقيق.