نهائي كأس موسم الرياض .. كريستيانو رونالدو يقود النصر في مواجهة الهلال

أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة نظيره الهلال التي تنطلق مع دقات الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس على ملعب المملكة آرينا في نهائي كأس موسم الرياض الودي.

ويمثل النصر في اللقاء كل من ..

في حراسة المرمي: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الاله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو دا سيلفا - مارسيلو بروزوفتيش.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.

ويخوض فريق النصر المباراة بقيادة المدير الفني لويس كاسترو متسلحًا باكتمال صفوف الفريق بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الإصابة، وعودة الأسد السنغال ساديو ماني بعد الانتهاء من مهمته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين الرياضي علي سعيد الكعبي ومدحت شلبي.

كما ستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.