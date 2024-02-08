صعود 11 طالب وطالبة من جامعة الأقصر للأدوار النهائية فى مسابقة إبداع 12



أعلنت جامعة الأقصر، صعود عشرة طلاب فى مجال الفنون التشكيلية، وطالب فى موهبة الإنشاد الدينى وطالبتين فى موهبه الترانيم، جميعهم من كلية الفنون الجميلة، للأدوار النهائية فى مسابقة إبداع 12، على مستوى الجامعات المصرية.

وهنىء الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، الطلاب المصعدين وعميد كلية الفنون الجميلة والساده أعضاء هيئة التدريس أعضاء لجنة تحكيم الأعمال المشاركة والساده العاملين برعاية الشباب المركزية، ورعاية شباب كلية الفنون على هذا الإنجاز، وتفوق طلابها وتميزهم في مجال الفنون التشكيلية والمواهب الفنية متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والسداد خلال المرحلة المقبلة.

وكان الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قد كرم الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل، في ختام فعالياته، التي انطلقت في أغسطس 2023م.

وقال رئيس الجامعة إن تكريم المشاركين يأتي في إطار حرص الجامعة على تشجيع الأطفال، والمساهمة في تثقيفهم، واكتشاف مواهبهم؛ وفقًا لرؤية الجامعة وخطتها نحو خدمة المجتمع.

ويدرس الأطفال المشاركون، المناهج بقاعات المحاضرات علي يد الأساتذة الجامعيين، والتي يتم مراجعتها من قبل أساتذة وخبراء المناهج التعليمية؛ لضمان اتساقها مع المناهج الدراسية للحفاظ على الجودة العلمية.