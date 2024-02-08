"صيد العقارب".. جمايكا زوج غادة عبد الرازق فى رمضان

تصور النجمة غادة عبد الرازق مسلسلها الجديد "صيد العقارب"، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث تراهن على العمل للمنافسة بقوة في رمضان هذا العام.

شخصية غادة عبد الرازق

وتقدم غادة عبد الرازق دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة .

شخصية محمد علاء جمايكا

ويجسد الفنان محمد علاء جمايكا زوج غادة عبد الرازق في أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى تشويقى، خاصة أن العمل مليئ بالأحداث الساخنة .

وأعلنت الفنانة غادة عبد الرازق أن مسلسلها المقبل عبارة عن حرب تمثيل بين نجوم كبار للغاية.

وأضافت قائلة : "مسلسل صيد العقارب عمل مختلف واكتشفت إن مؤلفه دكتور باهر دويدار كتبه من 10 سنين بالظبط، اما اتكلمنا وقلتله عايزين نعمل حاجة اجتماعية زي مسلسلات زمان ارابيسك وليالى الحلمية اللى المجتمع بيحب يتفرج عليها وبتكون اجتماعية فحكالى الفكرة".

وتابعت غادة عبد الرازق : أما بقعد اسرح في وشوش زملائى الفنانين اللى معايا في صيد العقارب بفرح جدا، وأقول ايه الحلاوة دي كلهم ممثلين عظماء وكبار مركزين علشان نعمل حاجة كويسة فقط".

وفاجأت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها بالحدبث عن أملها فى أن يكون لها ولد وليس بنت وذلك لأول مرة.

وأكد غادة عبد الرازق خلال تصريحاتها لبرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة 9090 : أنا بحب بنتي روتانا جداً وهى أهم نعمة في حياتى كلها، وبحمد ربنا عليها طول الوقت، لكن مش ها أكذب أنا كان نفسى في ولد، وكانت أمنية كبيرة عندى".

وأضافت غادة عبد الرازق: "عندي ابن اختى بمثابة ابني بالظبط، ولو جاله دور برد بتجنن عليه وبخاف جدا".

ومن المقرر أن تقدم غادة عبد الرازق مسلسل "صيد العقارب" فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

حدث بالفعل

وكانت شاركت غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل، الذي يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية،وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

أبطال المسلسل

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى.

ويسلط العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

تلت التلاتة

احدث اعمال غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة مكون من 15 حلقة من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة.