عبير صبري تستعرض جمالها رفقة شقيقتها مروة في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها ببعض اللقطات من أحدث جلسة تصوير، خضعت لها مع شقيقتها الإعلامية مروة صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ليخطفن الأنظار بلوك أنيق وجذاب.





عبير صبري وشقيقتها

عبير صبري تتألق بالبنفسجي المُجسم

وظهرت عبير صبري بفستان طويل وأنيق باللون البنفسجي ذا تصميم مُجسم ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.





وتزينت عبير بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وعقد ملتف حول العنق، بالإضافة لأنسيالين وخاتمين.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت عبير صبري تصفيفة شعر بسيطة، تاركة شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.





واختارت عبير صبري مكياجًا مستوحى من الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.





وتألقت شقيقتها مروة صبري بفستان طويل مكشوف من أحد الساقين وبصيحة الأوف شولدر، تميز بلونه الأبيض والأسود، مما عكس أنوثتها وجمالها.





وإعتمدت صيحة البوناتيل، فقامت برفع شعرها شكل ذيل حصان أعلى الرأس، يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.





ووضعت مروة بظلال العين الفضي اللامعه، ورسمت الآيلاينر علي الأطراف؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح الناعم.