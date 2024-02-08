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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل حفل تامر عاشور ونداء شرارة وفتوني وروح الشرق في ليالي الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور

ينتظر الجمهور الكويتي ليلة غنائية استثنائية مع كوكبة من نجوم الأغنية العربية  تجمع تامر عاشور ونداء شرارة ومها فتوني وكورال روح الشرق، وذلك يومي 29 فبراير و1 مارس في حديقة الشهيد.

يجمع الحفل الأول الفنانة نداء شرارة ومها فتوني مع كورال روح الشرق يوم 29 فبراير الجاري على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد في أمسية عنوانها الطرب الأصيل.

 

تامر عاشور

 

بينما يطل النجم تامر عاشور، على الجمهور يوم 1 مارس على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد ليعيش الجمهور على وقع الأنغام الرومانسية تجربة فريدة من نوعها.

تأتي هذه الحفلات بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية، حيث أعرب آحمد الخالدي منظم الحفلات وصاحب a music، عن سعادته بالتعاون المثمر مع حديقة الشهيد متمثلة في مراقب مركز حديقة الشهيد نشامي القعود، حيث تلاقت الرغبة حول تنظيم حدث فني فريد الهدف منه مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفاء بالأعياد الوطنية وإدخال البهجة والسرور عليهم.

 

كورال روح الشرق

 

وأكد الخالدي، حرصه على ظهور نجوم الحفلين بأفضل صورة من ناحية الديكورات والمؤثرات الصوتية والتجهيزات التقنية والفنية للمسرح، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن العديد من المفاجآت المقرر أن يشهدها الحفل.


وكان احتفل المطرب تامر عاشور مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر أغنية هيجيلي موجوع كأفضل أغنية على اليوتيوب.

 

ونشر تامر عاشور الأغنية وعلق عليها قائلًا: «المركز الـ13 على العالم كأفضل music video على اليوتيوب، والمركز الـ75 على العالم كأفضل أغنية على اليوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية.. ألف شكر لجمهوري في كل مكان».
 

وكان طرح المطرب تامر عاشور مؤخرًا أغنية بعنوان "عديت"، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

 وتعاون تامر عاشور فى الأغنية مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.                        

كلمات أغنية "عديت"

عديت جنبى أتمنيت، ربى يجمعنا وتبقى شريكي ف حضن وبيت، ذهول حالة ذهول، قلت اللي عندي وانت ياللا ياللا قول، مستني إيه بقى، قلبي خلاص لقا، اللي أنا نفسى أهنن فيه، واللي أدادية كده، إيه الضحكة دي إيه ده، جناني بيك عدى الخيال، افتح قوسين، واكتبني معجب حاله حال.

 

وكان احتفل الفنان تامر عاشور مؤخرًا بحفل زفافه على المذيعة نانسي نور وذلك وسط حضور عدد من الفنانين كان من بينهم رامى جمال ومصطفى حجاج وأنغام وأوس أوس وهيثم شاكر ومحمد حماقي والمايسترو هانى فرحات وغيرهم.

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