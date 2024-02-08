إسرائيل تعلن مقتل قيادي في "حزب الله" مسؤول عن إطلاق الصواريخ على كريات شمونة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل الهجوم الذي استهدف سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وحسب سبوتنيك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش الإسرائيلي قضى على قائد إقليم في "حزب الله"، مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة"، مشيرة إلى أن الهجوم جاء ردا على إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي في معسكر "البطل" في كريات شمونة.

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".