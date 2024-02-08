فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالشرقية الأحد القادم

أعلن محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فتح باب التقدم للتظلمات الفصل الدراسي الاول 2023/ 2024 للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، يوم الأحد القادم الموافق 11/2/2024 .

وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2024 م.

وأوضح إنه تيسيرا على أولياء الأمور؛ تقرر أن يكون التقدم بالتظلم داخل ديوان عام الإدارات التعليمية التابع لها المدرسة، ودفع رسم التظلم وقدرها 35 جنيها لكل مادة، تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

وأشار إلى أنه سيحدد للطالب وولي أمره، موعد الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في تمام الساعة الواحد بعد الظهر، وسيحدد التاريخ المحدد للإطلاع من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية.

ولفت محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول المنتهي للشهادة الإعدادية في الشرقية بلغ 142 ألفا و 711 طالبا وطالبة؛ حضر منهم 142 ألفا و 69 طالب وطالبة، نجح منهم 124 ألفا و 635 طالب وطالبة، وبلغت بنسبة النجاح العامة 87.71٪.