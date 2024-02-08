مران مفتوح لمودرن فيوتشر غدًا الجمعة

يدعو نادي مودرن فيوتشر السادة الصحفيين والإعلاميين لحضور مران الفريق غدًا الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي وذلك لتغطية مران الفريق تحت قيادة تامر مصطفى المدير الفني الجديد للفريق.





وقرر نادي مودرن فيوتشر فتح المران غداً الجمعة أمام وسائل الإعلام لتغطية المران وإجراء الأحاديث الصحفية مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والكابتن علاء ميهوب مدير الكرة والجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة تامر مصطفى وجهازه المعاون وصفقات الفريق الجديدة عمرو السيسي وعمر وائل وايبا وعبد الله محمد وعلي ياسر ومحمد زعلوك واحمد كباكا وعبد الرحمن رشدان.



على صعيد آخر ، يستعد مسؤولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن الجهاز الفني المعاون لحسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، الذي تولى المهمة رسميا، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل على خلفية توديع كأس أمم أفريقيا 2023 من ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

ويعقد جمال علام رئيس الاتحاد جلسة مع حسام حست وشقيقه إبراهيم حسن الذي تولى منصب مدير الكرة للفراعنة، من أجل الوصول إلى صيغة حول العناصر التي ستنضم للجهاز الفني الجديد للمنتخب، خصوصا أن العميد قدم بعض الأسماء للعمل معه، حيث طلب أحمد الكاس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب المساعد بصلاحيات مدرب عام رفقة الكاس.