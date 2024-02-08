المتحف الرومانى بالاسكندرية ينظم فاعلية متاحف من اجل العلم والسلام

ينظم المتحف الرومانى بالاسكندرية غدا الجمعه فعالية " متاحف من اجل العلم والسلام" وتستمر لمدة يومين وتتناوب الفاعليه عدة لقاءات

وقالت ولاء مصطفى، مدير عام المتحف اليونانى الرومانى، إن الفعالية يجرى تنظيمها بالتعاون بين المتحف والجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، وتتضمن عدة فعاليات مصغرة تشمل محاضرة تلقيها كمدير عام المتحف اليوناني الروماني، بعنوان «العلم والمتاحف»، ثم كلمة يلقيها حمدان القاضي، المدير التنفيذى لجمعية أصدقاء المكتبة، يتناول فيها «دور المؤسسات المختلفة لنشر العلم».

وأضافت، أن الفعالية تتضمن محاضرة أيضًا تلقيها الدكتورة هدى الساعاتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية وعضو الاتحاد العام للصحفيين العرب، تتحدث خلالها عن «دور العلم في نشر السلم والتعايش بين الشعوب»، يعقبها تنظيم عرض أزياء للأطفال بالزي اليوناني الروماني.

أشارت إلى أنه سيتم على هامش الفعالية، تنظيم ورشة رسم جدارية لهواة الرسم، الرسامين وطلاب الفنون جميله من سن 18- 35 سنة.