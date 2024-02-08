عقوبات نصف نهائي كأس الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مساء اليوم الخميس، العقوبات الصادرة تجاه أحداث مواجهات الدور نصف نهائي من المنافسات.

وأكدت الرابطة، تغريم طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة سيراميكا والاتحاد وخسارة الأخير.

كما أعلنت الرابطة إيقاف أحمد هاني إبراهيم لاعب فريق سيراميكا بسبب تعرضه للطرد ليتأكد غيابه عن مواجهة الطلائع المقبل في نهائي البطولة.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا قد توج بلقب النسخة الماضية على حساب المصري البورسعيدي ، وتوج فريق فيوتشر بأولى النسخ من البطولة ذاتها.

ويجمع نهائي البطولة الحالية فريق طلائع الجيش في مواجهة سيراميكا.

حسام حسن ومنتخب مصر ..

على صعيد آخر، يستعد مسؤولو اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، للإعلان عن الجهاز الفني المعاون لحسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، الذي تولى المهمة رسميا، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل على خلفية توديع كأس أمم أفريقيا 2023 من ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية.

ويعقد جمال علام رئيس الاتحاد جلسة مع حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن الذي تولى منصب مدير الكرة للفراعنة، من أجل الوصول إلى صيغة حول العناصر التي ستنضم للجهاز الفني الجديد للمنتخب، خصوصا أن العميد قدم بعض الأسماء للعمل معه، حيث طلب أحمد الكاس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب المساعد بصلاحيات مدرب عام رفقة الكأس.