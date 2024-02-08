وزيرة الهجرة تؤكد: لن يكون هناك مد آخر لمبادرة سيارات المصريين في الخارج

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن أعداد المسجلين في مبادرة سيارات المصريين في الخارج، وذلك بعد أن تم مدها مؤخرا 3 أشهر بناء على مطالب المصريين في الخارج.



وقالت وزيرة الهجرة، إن أعداد المسجلين في مبادرة سيارات المصريين في الخارج يصل إلى 400 ألف طلب، لافتة إلى أن محاولات تذليل أي عقبات تواجه المصريين بالخارج المشاركين في المبادرة، والبدء في إجراءات نزولها حوالي 240 ألف سيارة.



وأكدت وزيرة الهجرة، أن آخر موعد للتقديم في المبادرة شهر أبريل المقبل، لافته أنه لن يكون هناك مد آخر للمبادرة وفقا للقانون، بعد مدها مؤخرا 3 أشهر.



وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الوزارة تستهدف أكبر عدد من الجاليات المصرية في المبادرة، مناشدة المصريين بالخارج سرعة المشاركة في مبادرة السيارات، لافتة إلى أنه تم طرح وحدات سكنية للمصريين بالخارج بالدولار من خلال منصة حكومية.



واستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لخدمة المصريين بالخارج، والترويج للاستثمار في مصر، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسلمى عبدالناصر معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.